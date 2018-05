Взлеты и падения фондового рынка: на «крутых виражах»

Кризис в экономике или кризис у инвесторов?

Призрак экономического кризиса, который бродит по Европе – и не только по ней – привел к чрезвычайно высокой волатильности фондовых рынков. Инвесторы, похоже, настолько растерялись, что исчезли четкие ориентиры. Сильное падение индексов в ходе одной торговой сессии и не менее сильный рост по результатам следующего дня стали привычной и совершенно неудивительной картиной.

В целом же на протяжении августа на фондовых рынках господствовал понижательный тренд. Примером этому может служить индекс Украинской биржи, который, несмотря на отдельные впечатляющие взлеты в рамках одной сессии, по итогам более длительных периодов демонстрировал неизменное падение.

В частности, отмечают аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital, индекс Украинской биржи по итогам торговой недели с 8 по 12 августа снизился на внушительные 14,4%. И это несмотря на рост индекса на 4,10% в пятницу, 12 августа. В этот день отечественные фондовые рынки закрылись значительным повышением котировок, после существенных распродаж акций на протяжении восьми торговых сессий, когда индекс UX достиг годового минимума.

Следует отметить, что основным фактором, влияющим на динамику акций в августе, стали опасения инвесторов относительно состояния дел в мировой экономике. Поэтому внимание игроков фондовых рынков в последнее время было приковано к макроэкономическим данным.

Рассмотрим влияние указанного фактора на рыки в рамках одной торговой сессии. По словам аналитиков инвестиционной группы «Сократ», европейские фондовые индексы 16 августа снижались на фоне слабых данных по ВВП еврозоны. Так, ВВП Германии вырос всего лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ожидался рост на 0,5%. Указанные данные разочаровали торговцев, потому что такой слабый показатель говорит о замедлении темпов развития самой крупной экономики в еврозоне. Эти новости увели рынки США в минус на открытии. Масла в огонь подлила и статистика из США, которая засвидетельствовала рост импортных цен, а также снижение числа строительств новых домов в стране. В то же время, подтверждение агентством Fitch рейтинга США на уровне ААА, а также рекордный рост промышленного производства в стране за последнее время несколько сдержали индексы от дальнейшего падения.

Европа и Америка - две большие разницы

Интересно, что драйвером роста акций в августе нередко становились макроэкономические данные из США. Помимо этого, в начале месяца положительно решился и вопрос с госдолгом Америки. Последнее стало очередным подтверждением того, что американские власти умеют консолидироваться в трудный момент. На деле события чаще всего происходят по следующему сценарию. В ходе продолжительных дебатов правящей и оппозиционной партии высказываются совершенно противоположные мнения и беспощадно критикуется точка зрения оппонента. Однако в последний момент стороны находят консенсус и «одним росчерком пера» решают проблему. И в этом сила Америки.

Другое дело – Европа. Здесь сценарий противоположен заокеанскому. В частности, лидеры Евросоюза долго и часто говорят о необходимости мер по спасению и т. п., соглашаются друг с другом, даже принимают эти меры. Однако в последний момент, когда дело доходит до практических шагов, появляется масса противоречий и просто радикально противоположных взглядов на вещи. Как следствие, проблемы не решаются, а, наоборот, только усугубляются. Отметим, что речь идет о ситуации с долгами отдельных стран еврозоны (или, скорее, это долги уже всей Европы).

Рассмотрим еще один пример. Аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев сообщил, что торги на украинском фондовом рынке 17 августа проходили в отрицательной зоне. Стартовый пессимизм был продиктован внешним негативом. Накануне лидеры европейских стран так и не смогли достичь договоренности по поводу выпуска единых долговых инструментов еврозоны и увеличения размеров стабилизационного фонда. Отсутствие единой позиции относительно путей выхода из долгового кризиса усилило озабоченность инвесторов проблемами региона.

При этом, по словам А.Кушнарева, с открытием в плюсе 17 августа американских площадок на украинском рынке сформировался восходящий тренд. Факторами роста стали хорошие корпоративные новости и позитивные статданные по индексу промышленных цен США. Июльский прирост данного индикатора составил 0,2%, в то время как аналитики прогнозировали его повышение на 0,1%. «Умеренный рост цен служит одним из признаков того, что экономическая активность в США начинает медленно восстанавливаться, что снижает риски наступления новой волны рецессии в краткосрочной перспективе. На этом фоне отечественные игроки смогли отыграть часть первоначальных потерь», - объясняет аналитик.

Аналитики ИГ «Сократ» также обращают внимание на негативное влияние европейского фактора на фондовые рынки и поддержку их со стороны США. По словам экспертов, практически весь день 17 августа над рынком акций витали негативные настроения, основанные на отсутствии каких-либо определенных действий по преодолению кризиса в еврозоне. Встреча Ангелы Меркель и Николя Саркози не развеяла опасений по данной проблеме. Ее результаты не совпали с ожиданиями рынка, так как стороны отказались от расширения европейского стабилизационного фонда и выпуска единых облигаций для еврозоны.

Тем не менее, отмечают аналитики ИГ «Сократ», после открытия американских фондовых площадок на украинском рынке наметилась восходящая динамика. Позитивные корпоративные отчеты ряда компаний, а также данные по росту промышленных цен в США оказали поддержку индексу Украинской биржи на закрытии, но этих факторов оказалось недостаточно для завершения торгов ростом.

В Вашингтоне вовсе не спокойно

Однако не следует слишком обольщаться насчет американской экономики. Здесь все очень и очень непросто. Можно даже сказать, что и США в последнее время «стараются» огорчать инвесторов…

Показательна в этом плане торговая сессия 18 августа. Аналитики ИГ «Сократ» отмечают, что негативные настроения в этот день были связаны с обеспокоенностью относительно будущего мировой экономики. Негативный фон создало выступление глав двух ФРБ США, которые заявили, что ФРС не должна проводить политику по защите инвесторов. Кроме этого, ряд ведущих банков понизил прогноз роста мировой экономики в 2011-12 годах. В довершение всего статистика, вышедшая в США, оказалась хуже ожиданий рынка и подтвердила опасения относительно экономических проблем в стране.

В свою очередь, аналитик компании Astrum Investment Management Инна Звягинцева подчеркивает, что американские биржи 18 августа захлестнула волна распродаж, вызванная обеспокоенностью состоянием мировой экономики и финансовым здоровьем европейских банков. Индекс DJIA по итогам сессии потерял 3,7%, S&P 500 – 4,5%, Nasdaq – 4,5%. Акции Alcoa Inc., Bank of America Corp. и Hewlett-Packard Co., входящие в индексную корзину Dow, упали сильнее остальных – на 6,1%, 6% и 6% соответственно. Среди компонентов S&P 500 самое резкое падение показали акции энергетического сектора и сектора материалов. Европейские индексы также показали сильное снижение: FTSE 100 опустился на 4,5%, CAC 40 – на 5,5%, DAX – на 5,8%.

Отметим, что индекс ПФТС по итогам торгов 18 августа обвалился на 4,05%, а индекс Украинской биржи рухнул на 5,06%

Динамика чередующихся взлетов и падений (с «крутыми виражами»), рассмотренная нами на примере биржевых торгов середины августа, продолжилась до конца месяца.

Важнейшим событием последних дней должно было стать выступление председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, который собирался прояснить состояние дел в американской экономике и рассказать о дальнейшей политике Федрезерва. Однако глава ФРС отделался общими фразами, которых вполне было бы достаточно для спокойствия инвесторов в более стабильные времена - но отнюдь не сейчас. Тем не менее, последствием пятничного выступления Бернанке стал впечатляющий рост фондовых рынков по всему миру в понедельник, 29 августа. Однако в августе таких взлетов уже было немало. Поэтому рынки вовсе не застрахованы от сильного падения в любой момент. Для этого достаточно малейшего информационного повода…

Владимир Оранский (УНИАН)