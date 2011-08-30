Эксперт: украинский рынок акций наконец воспользовался стабилизацией на внешних площадках

Украинский рынок акций в понедельник, 29 августа, наконец воспользовался стабилизацией настроений на внешних площадках и продемонстрировал уверенный рост.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индекс Украинской биржи за день вырос на 7,7%, в то время как фьючерс на индекс со сроком исполнения в сентябре прибавил лишь 5%.

По словам аналитика, в понедельник, как и в течение предыдущих двух недель, динамика основных индикаторов украинского фондового рынка была искажена колебаниями акций «Укрнафты». На этот раз рост этих бумаг составил почти 16%, а их вклад в рост индекса Украинской биржи составил 30%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 29 августа, повысился на 4,56% – до 658,43 пункта. Общий объем торгов составил 570 млн. 774 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 7,67% – до 1728,38 пункта. Общий объем торгов составил 178 млн. 985 тыс. грн., из них на срочном рынке – 62 млн. 577 тыс. грн.