Внешний фон на открытии украинского рынка акций сложился позитивный - эксперт

Внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился позитивный.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, сегодня утром рост стоимости акций в ходе азиатской торговой сессии соответствует масштабу вчерашнего роста фондовых индексов США. В то же время, фьючерсы на индекс S&P 500 закономерно испытывают давление со стороны игроков, фиксирующих прибыль.

Как считает аналитик, индикатором сохранения позитива на рынках рисковых активов является лишь продолжение роста стоимости новозеландского доллара. Остановка роста стоимости данной валюты против доллара США будет означать начало внутридневной коррекции, в том числе и на рынках акций.