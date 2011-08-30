Индекс S&P 500 в понедельник закрепился выше уровня 1200 пунктов - эксперт

В ходе торговой сессии понедельника, 29 августа, американскому индексу акций S&P 500 удалось закрепиться выше уровня в 1200 пунктов.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «это стало дополнительным фактором самоусиливающегося улучшения настроений инвесторов».

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, лидерами в терминах роста стали акции промышленных компаний и финансового сектора, которые прибавили по 3,7%. Таким образом, рост акций промышленного сектора за неделю составляет уже более 10%. При этом котировки биржевого фонда акций промышленных компаний SPDR Industrial вернулись к уровню начала месяца.