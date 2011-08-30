Инвесторы положительно отреагировали на оценку экономики США главой ФРС - эксперты

Инвесторы положительно отреагировали на оценку экономики США главой Федеральной резервной системы (ФРС) Беном БЕРНАНКЕ.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, торги на фондовых площадках Европы и США в понедельник, 29 августа, проходили на позитивной территории в основном благодаря пятничному выступлению Б.БЕРНАНКЕ. Глава ФРС объявил, что регулятор готов вернуться к мерам количественного стимулирования в случае, если экономика продолжит находиться в предрецессионом состоянии. Кроме того, заокеанские инвесторы также оценили как позитив меньший урон от урагана Айрин, который значительно утратил силу, и оценка возможных затрат на устранение его последствий и страховые выплаты была моментально понижена.

По словам аналитиков, неплохим подспорьем для покупок стали в понедельник и макроэкономические данные о доходах и расходах потребителей в США. Однако к этим данным стоит относиться несколько скептически, так как во многом затраты потребителей выросли лишь за счет покупки автомобилей и так называемого «предшкольного сезона». Также макростатистика зафиксировала рост ценового потребления, что является сигналом о начале инфляционных процессов.

Как считают аналитики, из вчерашних новостей Старого Света стоит отметить новость об объедении двух наибольших банков Греции, что придало уверенности финансовому сектору еврозоны.

По мнению аналитиков, негативным фактором в понедельник стала лишь информация о снижении показателя незавершенных сделок по продаже домов в США на 1,3%. Сегодня будет опубликован индекс потребительского доверия в США.