Эксперты: лидерами роста на Украинской бирже стали акции «Укрнафты» и «Стирола»

Лидерами роста среди предприятий индексной корзины Украинской биржи в понедельник, 29 августа, стали акции «Укрнафты» и «Стирола».

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые индексы завершили торги понедельника значительным ростом. Индекс Украинской биржи начал сессию гэпом вверх и продолжил уверенное восхождение по диагонали.

По информации аналитиков, акции «Укрнафты» на Украинской бирже в понедельник прибавили 15,81%, «Стирола» - 12.04%. Хуже рынка выглядели бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-1,00%) и «Захидэнерго» (-0,71%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 29 августа, повысился на 4,56% – до 658,43 пункта. Общий объем торгов составил 570 млн. 774 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 7,67% – до 1728,38 пункта. Общий объем торгов составил 178 млн. 985 тыс. грн., из них на срочном рынке – 62 млн. 577 тыс. грн.