Украинский фондовый рынок 29 августа показал наибольший рост с 26 мая - эксперты

Украинский фондовый рынок в понедельник, 29 августа, продемонстрировал наибольший рост с 26 мая.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, 29 августа украинские фондовые рынки продемонстрировали значительный рост котировок.

По информации аналитиков, лидерами роста на украинской бирже в понедельник стали акции нефтедобывающей компании «Укрнафта» (+15,8%). Среди лидеров также оказались бумаги «Азовстали» (+8,7%) и генерирующей компании «Центрэнерго» (+7,9%). Торги акциями «Укрсоцбанка» закрылись ростом котировок на 7,4%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 29 августа, повысился на 4,56% – до 658,43 пункта. Общий объем торгов составил 570 млн. 774 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 7,67% – до 1728,38 пункта. Общий объем торгов составил 178 млн. 985 тыс. грн., из них на срочном рынке – 62 млн. 577 тыс. грн.