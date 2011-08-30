Украинские акции на ВФБ вчера существенно выросли в цене - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, в ходе вчерашних торгов существенно выросли в цене.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, индекс WIGUKR в понедельник, 29 августа, прибавил 3,1%. Лидерами роста на Варшавской фондовой бирже стали акции агропромышленной компании Agroton (+9,7%), производителя аккумуляторов WESTA (+5,6%) и агрокомпании Kernel (+3,5%). Однако цена на акции производителя молочных продуктов Milkiland (-1,3%) снизилась. Бумаги угледобывающей компании Sadovaya выросли на 3,9%, отскочив от рекордно низкого уровня, достигнутого во время предыдущей торговой сессии.

По информации аналитиков, Лондонская фондовая биржа в понедельник не работала по причине праздника.