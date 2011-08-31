ФГИ начал подготовку к продаже госпакетов акций "Крымэнерго", "Днепро-" и "Тернопольоблэнерго"

Фонд государственного имущества (ФГИ) начал подготовку к проведению приватизационных конкурсов по продаже 50% госпакета "Днепрооблэнерго", 25,999% "Тернопольоблэнерго" и 45% "Крымэнерго".

Об этом сообщает официальное издание ФГИ "Ведомости приватизации".

ФГИ также предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи пакетов акций данных энергокомпаний.

Напомним, Кабинет министров своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать госпакеты акций одиннадцати энергокомпаний. В соответствии с утвержденным графиком приватизации энергокомпаний, в сентябре планировалось объявить приватизационные конкурсы по продаже 45% «Крымэнерго» и 50% «Днепроблэнерго». 25,999% «Тернопольоблэнерго» планировалось выставить на продажу в октябре.