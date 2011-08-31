ФГИУ повторно выставил на продажу Джанкойский машиностроительный завод

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 99,993% акций ПАО "Джанкойский машиностроительный завод".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций была снижена на 30% - до 30 млн. 500 тыс. грн.

Конкурс по продаже акций ОАО "Джанкойский машиностроительный завод" состоится через 75 дней со дня его объявления (31 августа 2011 г.).

Напомним, объявленные ранее конкурсы не состоялись из-за отсутствия заявок.

Справка УНИАН. ОАО "Джанкойский машиностроительный завод" (г. Джанкой, Крым) производит тракторные прицепы, а также специализированные прицепы для транспортировки жаток комбайнов "Дон-1500", "Нива", "Джон Дир", "Масей Фергюсон" и др.

99,993% акций ОАО "Джанкойский машиностроительный завод" принадлежит государству и находится в управлении ФГИ.

Убыток Джанкойского машиностроительного завода в первом квартале 2011 г. составил 1 млн. 253 тыс. грн., дебиторская задолженность - 2 млн. 244 тыс. грн., кредиторская - 13 млн. 485 тыс. грн.