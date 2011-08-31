Фьючерсы на индекс S&P 500 продолжают рост - эксперт

Фьючерсы на индекс S&P 500 сегодня с утра продолжили рост благодаря позитивному закрытию американских фондовых индексов накануне, несмотря на резкое снижение уверенности потребителей.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «внутридневная коррекция мировых рынков акций в ходе вчерашней торговой сессии хорошо читалась по динамике новозеландского доллара, равно как и перспективы роста рынка акций по итогам дня вопреки слабым экономическим данным. К сожалению, в течение сегодняшней торговой сессии данный ориентир потеряет свою актуальность».

П.ИЛЬЯШЕНКО считает, что само по себе снижение уверенности американских потребителей было закономерным и ожидаемым, инвесторов напугал лишь масштаб снижения. Впрочем, подчеркнул он, консенсус-прогноз участников рынка изначально был неуместно оптимистичным.

Как отметил аналитик, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился умеренно позитивный. Вплоть до публикации данных с рынка труда США в 15:15 по киевскому времени и значения индекса делового оптимизма Chicago PMI в 16:45 участники будут настроены на покупку рисковых активов, прогнозирует он.