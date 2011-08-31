Эксперт: украинский рынок акций вчера скорректировался после роста накануне

Украинский рынок акций во вторник, 30 августа, скорректировался после роста накануне.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, украинский фондовый рынок во вторник не воспользовался ростом оптимизма в ходе азиатской торговой сессии, начав торговую сессию на нейтральной территории. «Последующий выпуск пара - излишнего оптимизма из рыночных котлов спровоцировал в целом закономерную коррекцию после сильного роста стоимости акций накануне», - считает аналитик.

П.ИЛЬЯШЕНКО отметил, что динамика акций рынка заявок на Украинской бирже во вторник была преимущественно однонаправленной. Бумаги «Укрнафты» не оказали решающего влияния на динамику широкого рынка. Устоять под натиском снижающегося рынка смогли только акции «Захидэнерго» и Стахановскиого ВСЗ – среди представителей индексной корзины, а также «Днепроэнерго», Северного ГОКа и Центрального ГОКа – в сегменте акций второго эшелона.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 30 августа, повысился на 0,50% – до 661,72 пункта. Общий объем торгов составил 326 млн. 204 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,71% – до 1698,79 пункта. Общий объем торгов составил 189 млн. 327 тыс. грн., из них на срочном рынке – 102 млн. 206 тыс. грн.