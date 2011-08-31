Эксперты: акции индексной корзины Украинской биржи во вторник снизились на 1-4%

Большинство акций индексной корзины Украинской биржи во вторник, 30 августа, показали снижение на уровне 1-4%.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые рынки завершили торги вторника со смешанной динамикой индексов. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи упал, а индекс ПФТС вырос.

По информации аналитиков, лидерами снижения на Украинской бирже во вторник стали акции Енакиевского металлургического завода (-5,07%), «Стирола» (-4,58%), Авдеевского КХЗ (-3,58%) и «Укрнафты» (-3,58%). Лучше рынка выглядели акции «Захидэнерго» (+3,38%) и Стахановского ВСЗ (+3,16%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 30 августа, повысился на 0,50% – до 661,72 пункта. Общий объем торгов составил 326 млн. 204 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,71% – до 1698,79 пункта. Общий объем торгов составил 189 млн. 327 тыс. грн., из них на срочном рынке – 102 млн. 206 тыс. грн.