Основой для нисходящей динамики рынков акций стала макростатистика из еврозоны - эксперты

Основа для нисходящей динамики рынков акций во вторник, 30 августа, была положена макроэкономической статистикой из еврозоны.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индексы потребительских ожиданий, экономических ожиданий и делового климата в еврозоне оказались ниже прогнозов, что и увело основные фондовые индексы Европы во вторник в красную зону. Несколько поубавил аппетиты «медведей» индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в США, продемонстрировав рост цен.

Тем не менее, считают аналитики, главной интригой вчерашнего дня оставался показатель потребительского доверия в США. Снижение значения индекса до 44,5 пункта вызвало волну панических распродаж, после чего индекс S&P упал ниже психологически важного уровня в 1200 пунктов.

По информации аналитиков, сегодня публикуются данные по уровню безработицы и индексу потребительских цен в еврозоне, индексу деловой активности и уровню промышленных заказов в США.