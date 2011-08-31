Эксперты: Украинская биржа во вторник показала падение после роста предыдущей сессии

Украинская биржа по итогам торгов вторника, 30 августа, продемонстрировала падение после роста во время предыдущей сессии.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики сообщают, что лидерами падения на Украинской бирже во вторник стали акции Енакиевского металлургического завода (-5,1%), Авдеевского коксохимического завода (-3,6%), «Укрнафты» (-3,6%) и Алчевского металлургического комбината (-3,3%). Единственными акциями индексной корзины Украинской биржи, которые вчера продемонстрировали рост на, стали бумаги генерирующей компании «Захидэнерго» (+3,4%).

Аналитики отмечают, что накануне (в понедельник, 29 августа) индекс Украинской биржи вырос на 7,7%, продемонстрировав наибольший рост с 26 мая 2010 года.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 30 августа, повысился на 0,50% – до 661,72 пункта. Общий объем торгов составил 326 млн. 204 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,71% – до 1698,79 пункта. Общий объем торгов составил 189 млн. 327 тыс. грн., из них на срочном рынке – 102 млн. 206 тыс. грн.