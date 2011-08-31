Индекс украинских акций Варшавской фондовой биржи во вторник вырос на 2,1% - эксперты

Индекс ведущих акций украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIGUKR во вторник, 30 августа, вырос на 2,1%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами роста на Варшавской фондовой бирже во вторник стали акции агрокомпании Astarta (+4,6%), производителя аккумуляторов WESTA (+4,4%) и еще одной агропромышленной компании Agroton (+3,9%). Бумаги угледобывающей компании Sadovaya выросли на 6,7%, прибавив 10,8% с момента достижения годового минимума 26 августа. Акции производителя молочных продуктов Milkiland (-1,9%) продемонстрировали очередное снижение.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже во вторник торги акциями MHP (+3,1%) закрылись ростом котировок. Стоимость акций Avangard не изменилась пятую торговую сессию подряд.