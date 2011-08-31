Украинский фондовый рынок сегодня ощутимо вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 31 августа, повысился на 4,78% – до 693,32 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 156 млн. 438 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 2,65% – до 1743,82 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 190 млн. 720 тыс. грн., из них на срочном рынке – 78 млн. 154 тыс. грн.