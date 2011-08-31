Позитивные новости из США вызвали активность покупателей акций - эксперт

Движущей силой покупательской активности на фондовых рынках в среду, 31 августа, выступили позитивные новости из США.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

По его словам, данные протоколов заседания Комиссии по открытым рынкам США, согласно которым новые меры по стимулированию американской экономики, в частности запуск новой программы выкупа гособлигаций со стороны ФРС - QE3, приобрели более реальные черты. Инвесторы, воодушевившись данными протокола, активизировали покупки бумаг в надежде, что окончательное решение по поводу новой программы количественного смягчения будет позитивным и принятым в скором времени.

Аналитик сообщил, что торги на Украинской бирже в среду завершились ростом, чему и поспособствовала благоприятная внешняя конъюнктура. Стартовали торги в позитивной зоне. После часа активного ралли активность покупателей снизилась, и всю оставшуюся часть сессии индекс Украинской биржи провел в боком движении относительно достигнутого уровня.

По мнению С.БЕЛЯСОВА, небольшое снижение индекса Украинской биржи в середине сессии было обусловлено волной продаж на европейских площадках, вызванной слабой статистикой по рынку труда единой Европы. В частности, безработица в странах еврозоны в июле составила 10%, не изменившись по сравнению с пересмотренным показателем за июнь, при этом участники рынка ожидали снижения показателя до 9,9%.

Как отметил аналитик, ближе к концу торговой сессии на Украинской бирже наблюдался всплеск покупательской активности, вызванный позитивом, царившим на открытии американских площадок, где участники рынка отыгрывали хорошую статистику по заказам в промышленном секторе +2,4%, против ожидавшихся +1,9%.

По информации аналитика, наибольший интерес инвесторы на Украинской бирже в среду проявили к акциям «Укрсоцбанка» (+5,37%). Поддержку бумагам оказала новость о том, что «Укрсоцбанк» будет продолжать свою деятельность под торговой маркой UniCredit Bank, а объединение двух финучреждений в единое целое остается стратегической целью менеджмента банка.

По словам С.БЕЛЯСОВА, активно росли в цене на Украинской бирже в среду также бумаги «Азовстали» (+5,31%) и «Центрэнерго» (+4,48%). «Укрнафта», показавшая в середине сессии рост котировок более чем на 8%, завершила сессию более скромным результатом – всего 2,42%. Из ликвидных бумаг понесли потери по итогам сессии акции Крюковского ВСЗ (-4,01%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 31 августа, повысился на 4,78% – до 693,32 пункта. Общий объем торгов составил 156 млн. 438 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,65% – до 1743,82 пункта. Общий объем торгов составил 190 млн. 720 тыс. грн., из них на срочном рынке – 78 млн. 154 тыс. грн.