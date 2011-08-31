Эксперт: фондовые рынки завершают август значительным снижением

Мировые фондовые площадки, в том числе и украинский рынок акций, завершают август значительным снижением.

Об этом сказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она сообщила, что индекс Украинской биржи по итогам уходящего месяца потерял порядка 25% на фоне долговых проблем в Европе и понижения кредитного рейтинга США. Ситуация на рынках несколько стабилизировалась только в последние дни на фоне ожиданий, что ФРС США все-таки предпримет шаги по внедрению новых стимулирующих мер с целью поддержания экономического роста в США и надежд на разрешение долгового кризиса в Европе.

«В какой-то степени инвесторы сейчас живут надеждами и ожиданиями, находя самоуспокоение хоть в чем-то. В целом, текущий рост на рынках носит довольно неустойчивый характер, любая негативная новость способна вновь подтолкнуть рынки вниз. Поэтому бдительность терять не стоит», - считает аналитик.

По мнению Е.ЕВДОЧЕНКО, с фундаментальной точки зрения мировые фондовые площадки сейчас могут получить поддержку как от позитивных макроэкономических данных, так и, наоборот, от негативных, например, по рынку труда в США, которые выходят в пятницу, 2 сентября. Если они окажутся хуже ожиданий экспертов, инвесторы могут оценить это как вероятность использования со стороны ФРС дополнительных инструментов для стимулирования экономики.