Рост фондовым рынкам в среду обеспечили представители ФРС США - эксперты

Рост фондовым рынкам в среду, 31 августа, обеспечили представители ФРС США, которые намекнули на возможность скорого принятия новых мер стимулирования экономики.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, подобные заявления перекрыли даже негативные статистические данные из Еврозоны об увеличении уровня безработицы. Поддержку рынкам в среду оказали также данные о динамике занятости в США. Так, индикатор ADP оказался меньше ожиданий, однако продемонстрировал положительную динамику и зафиксировал 91 тыс. новых рабочих мест в августе. Чикагский индекс деловой активности тоже вышел ниже ожиданий, но оказался лучше, чем прогнозировалось. Данные о промышленных заказах в США за июль – неоднозначны. С одной стороны, они продемонстрировали рост, а с другой – данные за июнь были пересмотрены в сторону понижения.

По информации аналитиков, сегодня центре внимания инвесторов будет статистика рынка труда в США и значение индекса деловых условий ISM, а также показатель деловой активности еврозоны и ВВП Германии.

Аналитики отмечают, что отечественные фондовые площадки в среду завершили торги ростом. Все акции индексной корзины Украинской биржи закрылись в зеленой зоне, а лидерами роста стали акции «Укрсоцбанка» (+5,37%), «Азовстали» (+5,31%) и «Центрэнерго» (+4,48%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 31 августа, повысился на 4,78% – до 693,32 пункта. Общий объем торгов составил 156 млн. 438 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,65% – до 1743,82 пункта. Общий объем торгов составил 190 млн. 720 тыс. грн., из них на срочном рынке – 78 млн. 154 тыс. грн.