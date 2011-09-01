Эксперт: публикация важнейших экономических данных в мире начинается сегодня

Публикация важнейших экономических данных в мире начинается сегодня.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, сегодня утром рост фьючерсов на индекс S&P 500 продолжился, несмотря на ослабление хватки покупателей во второй половине вчерашней торговой сессии. В то же время, текущая динамика рынков акций не может считаться устойчивой из-за большого числа важных публикация экономических данных в течение дня.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился нейтральный. К открытию торгов на украинских площадках были опубликованы значения индексов деловой активности в Южной Корее, России и Китае – их значения которых оказались не такими уж и драматичными, учитывая характер волатильности на финансовых рынках в августе. Внимание участников рынка сегодня нацелено на публикацию индекса деловой активности ISM PMI в 17:00 по киевскому времени.