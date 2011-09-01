Динамика украинского рынка акций повторяет события на внешних площадках - эксперт

Динамика украинского рынка акций повторяет события на внешних площадках.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что в ходе торговой сессии 31 августа индекс Украинской биржи отыграл снижение предыдущего дня. «Динамика изменения стоимости украинских акций не расходилась с событиями на внешних площадках: снижение интенсивности покупок в ходе американской торговой сессии состоялось уже после завершения торгов на Украинской бирже», - подчеркнул аналитик.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, в результате все компоненты индекса Украинской биржи завершили день ростом, а среди ликвидных инструментов единственным исключением стала динамика акций Крюковского ВСЗ, котировки которых понизились на 4%. «В целом динамика украинского рынка остается заложницей событий на рынках рисковых активов. Мы не ожидаем, что корпоративные истории смогут изменить подобную зависимость в ближайшее время», - полагает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 31 августа, повысился на 4,78% – до 693,32 пункта. Общий объем торгов составил 156 млн. 438 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,65% – до 1743,82 пункта. Общий объем торгов составил 190 млн. 720 тыс. грн., из них на срочном рынке – 78 млн. 154 тыс. грн.