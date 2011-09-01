Наибольшим спросом на Украинской бирже в среду пользовались акции «Укрсоцбанка» - эксперты

Наибольшим спросом у инвесторов на Украинской бирже в среду, 31 августа, пользовались акции «Укрсоцбанка».

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, акции «Укрсоцбанка» на Украинской бирже в среду поднялись на 5,4%, а в течение этой недели они выросли на 11,1%. Бумаги «Азовстали» (+5,3%) и генерирующей компании «Центрэнерго» (+4,5%) вчера также продемонстрировали рост, а на протяжении текущей недели они прибавили 13,7% и 10,9% соответственно. Торги акциями «Райффайзен банка Аваль» в последний день августа закрылись ростом котировок на 3,1%, а на протяжении этой недели они поднялись на 5,6%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 31 августа, повысился на 4,78% – до 693,32 пункта. Общий объем торгов составил 156 млн. 438 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,65% – до 1743,82 пункта. Общий объем торгов составил 190 млн. 720 тыс. грн., из них на срочном рынке – 78 млн. 154 тыс. грн.