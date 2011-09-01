Украинские акции на ВФБ в среду показали снижение стоимости - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали в среду, 31 августа, снижение стоимости.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, индекс WIGUKR в среду упал на 0,2%. Инвесторы распродавали акции агропромышленной компании Kernel (-2,4%) и производителя молочных продуктов Milkiland (-5,8%). Тем не менее, торги бумагами угледобывающей компании Sadovaya закрылись ростом котировок на 6,7%, продемонстрировав очередной подъем после достижения уровня годового минимума 26 августа. Акции Sadovaya выросли на 18,3% за три торговые сессии.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в среду инвесторы распродавали бумаги нефтегазовой компании JKX Oil & Gas (-4,6%).