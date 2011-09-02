На западных рынках акций в четверг доминировали «медведи» - эксперты

На западных рынках акций в четверг, 1 сентября, доминировали «медведи», так как статистические данные о деловой активности в еврозоне разочаровали инвесторов.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, за исключением Германии, индивидуальные индексы стран еврозоны оказались ниже 50 пунктов, что характерно для экономик, находящихся в стадии рецессии. В дальнейшем внимание инвесторов переключилось на США, где были опубликованы данные о первичных обращениях за пособиями по безработице. Эти данные оказались немного лучше ожиданий аналитиков, однако остались выше 400 тыс.

По информации аналитиков, большинство игроков вчера воздержались от покупок в ожидании сегодняшней макроэкономической статистики из США. Сегодня в США будут опубликованы данные по уровню безработицы за август.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые рынки завершили торги четверга разнонаправленно. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи упал на 1,75% до 1713,39 пункта, а индекс ПФТС вырос на 0,63%, до 697,68 пункта. Среди акций индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали бумаги «Стирола» (-5,22%), Стахановского вагоностроительного завода (-4,91%) и Енакиевского металлургического завода (-3,60%). Лучше рынка выглядели акции «Укрнафты» (+0,79%).