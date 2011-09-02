Лидерами падения на Украинской бирже стали акции ГМК - эксперты

Лидерами падения на Украинской бирже в четверг, 1 сентября, стали акции горно-металлургического сектора.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, Украинская биржа в четверг продемонстрировала снижение. Индекс Украинской биржи упал на 1,8%, при этом общий объем торгов акциями на бирже составил 7,3 млн. долларов.

По информации аналитиков, бумаги Енакиевского металлургического завода на Украинской бирже в четверг потеряли 3,6%, Авдеевского КХЗ - 3,3%, Алчевского металлургического комбината - 2,2%. Снижение также продемонстрировали бумаги генерирующих компаний «Центрэнерго» (-2,7%) и «Захидэнерго» (-2,5%).

Аналитики сообщают, что только акции нефтедобывающей компании «Укрнафта» 1 сентября выросли на 0,8%, а с 29 августа они поднялись на 15,3%.