Эксперты: украинские акции на Варшавской фондовой бирже снизились

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали в четверг, 1 сентября, снижение стоимости.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR в четверг упал на 1,0%. Инвесторы распродавали акции производителя молочных продуктов Milkiland (-2,0%). Данные бумаги потеряли 10,6% на протяжении последних торговых сессий. Тем не менее, торги акциями производителя аккумуляторов WESTA закрылись ростом котировок на 2,8%, а по итогам четырех торговых сессий они выросли на 18,6%.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в четверг котировки горнорудной компании Ferrexpo выросли на 1,9%, а на протяжении трех торговых сессий они прибавили 10,6%. Инвесторы распродавали акции нефтегазовой компании JKX Oil & Gas (-5,3%).