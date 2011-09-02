Индекс Украинской биржи следует колебаниям настроений на внешних площадках - эксперт

Индекс Украинской биржи в четверг, 1 сентября, продолжил следовать колебаниям настроений на внешних площадках.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, в ходе волатильной торговой сессии четверга индекс Украинской биржи снизился на 1,75%. Среди компонентов индексной корзины лишь акциям «Укрнафты» удалось избежать падения – котировки акций компании повысились на 0,8%. Лидерами снижения стали акции «Стирола» и Стахановского ВСЗ, котировки которых понизились в среднем на 5%. Среди представителей второго эшелона динамику лучше рынка продемонстрировали акции ГОКов. Котировки Полтавского ГОКа и Центрального ГОКа повысились на 7,45% и 4,3%.

Как подчеркнул аналитик, индексу Украинской биржи удается удерживаться выше уровня 1700 пунктов, что позволяет покупателям иметь серьезный запас прочности в виде 100 пунктов расстояния до текущих минимумов года. При этом с учетом высокого уровня волатильности, который характерен для финансовых рынков в настоящее время, индекс может преодолеть это расстояние в течение 1-2 торговых сессий.