Вчерашняя публикация экономических данных дала противоречивые результаты - эксперт

Публикация экономических данных в течение вчерашней торговой сессии дала противоречивые результаты.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

С одной стороны, отметил он, «замедление деловой активности в секторе машиностроения большинства ключевых экономик действительно имеет место быть, однако скорость замедления не соответствует тому драматическому ухудшению настроений инвесторов, которые мы видели в течение августа. Таким образом, важнейшие экономические данные по итогам прошедшего месяца настраивают на оптимистичный лад: мировая экономика находится на грани сокращения активности (что не является ни сюрпризом, ни новостью), однако шансы того, что экономики развитых стран все же войдут в состояние рецессии, сохраняются».

По мнению аналитика, при этом не следует забывать, что в краткосрочном периоде инвесторы предпочтут реагировать на сегодняшнюю публикацию данных с рынка труда Соединенных Шатов, что сохраняет высокую неопределенность на рынках акций.