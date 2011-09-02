Суд отменил решение ГКЦБФР о приостановке оборота акций "Донецкстали"

Донецкий окружной административный суд своим решением от 1 сентября т.г. отменил решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) о приостановке на год оборота акций компаний, входящих в группу "Донецксталь", сообщает сайт ПрАО "Донецксталь".

Таким образом, как отмечается в обнародованной на сайте информации, суд полностью удовлетворил исковые требования ПрАО "Донецксталь".

Напомним, 20 апреля т.г. ГКЦБФР приняла решение на год приостановить оборот ряда входящих в группу "Донецксталь" предприятий: ПрАО «Племенной завод «Малиновка», ПАО «Шахтоуправление «Покровское», ПАО «Донецкий электротехнической завод», ОАО «Винтер», ЗАО «Лизинговая компания «Укринкомлиз», ЗАО «Макеевкокс», ПАО «Макеевский коксохимический завод», ПАО «Ясиновский коксохимический завод», ЗАО «Красноармейское автопредприятие «Укрстрой», ОАО «Донецкий металлургический завод», ОАО «Лактис».

12 июля 2011 г. ПрАО «Донецксталь» обратилось в Донецкий окружной административный суд с иском об отмене данных решений.