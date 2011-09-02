ГКЦБФР повышает требования к регистрации "жилищных" облигаций

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) приняла решение об утверждении изменений к Положению о порядке осуществления эмиссии облигаций предприятий и их обращения, которые должны усовершенствовать порядок регистрации выпусков "жилищных" облигаций.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в ГКЦБФР, среди предлагаемых изменений - введение обязательного требования к обеспечению целевых облигаций, определение требований к поручителям и установление ограничения размера эмиссии в случае, если при предыдущих выпусках ценных бумаг эмитент осуществил несвоевременное погашение.

«Данный документ был разработан комиссией в целях совершенствования государственного регулирования порядка регистрации выпусков облигаций и в целях защиты прав владельцев целевых облигаций, выполнение обязательств по которым предусматривается объектами жилищного строительства", - сказала заместитель директора департамента корпоративных отношений ГКЦБФР Алла ПАПАИКА.