На украинском фондовом рынке сегодня произошел обвал

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 2 сентября, упал на 6,96% – до 649,09 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 21 млн. 899 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 4,20% – до 1641,51 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 200 млн. 121 тыс. грн., из них на срочном рынке – 77 млн. 772 тыс. грн.