Все акции индексной корзины Украинской биржи завершили пятницу в красной зоне - эксперты

Все акции индексной корзины Украинской биржи в пятницу, 2 сентября, завершили торги в красной зоне.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, торги пятницы завершились падением отечественных фондовых площадок. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами падения стали акции «Захидэнерго» (-18,96%), «Укрнафты» (-5,63%) и «Укртелекома» (-5,43%).

По словам аналитиков, резкое падение котировок «Захидэнерго» связано с ее будущим исключением из индексной корзины. В расчете индекса Украинской биржи место «Захидэнерго» займут акции Крюковского вагоностроительного завода, которые в пятницу выросли на 1,45%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 2 сентября, упал на 6,96% – до 649,09 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов составил 21 млн. 899 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 4,20% – до 1641,51 пункта. Общий объем торгов составил 200 млн. 121 тыс. грн., из них на срочном рынке – 77 млн. 772 тыс. грн.