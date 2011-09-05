Эксперты: биржи Европы и США упали из-за неутешительных данных по рынку труда США

Торги на фондовых площадках Европы и США в пятницу, 2 сентября, проходили на негативной территории из-за неутешительных данных по рынку труда в США.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Аналитики констатируют, что рост рабочих мест в США оказался нулевым напротив ожиданий в 60 тыс., что усилило негативные настроения инвесторов. Масла в огонь подлили американские финансовые регуляторы, объявившие об исках к наибольшим банкам Америки относительно операций с ипотечными ценными бумагами. Однако в этом есть и положительная сторона, так как негативные данные по рынку труда могут подтолкнуть ФРС к дальнейшему стимулированию экономики. Ближайшее заявление от ФРС США ожидается 21 сентября.

По словам аналитиков, сегодня в США национальный праздник – День труда, поэтому все внимание будет приковано к информации из еврозоны. Индексы деловой активности в сфере услуг будут опубликованы в Испании, Италии, Германии и Франции, а немногим позже будут опубликованы данные о степени доверия инвесторов и розничных продажах в еврозоне.