Настроения инвесторов сейчас выглядят скорее мрачными - эксперт

Настроения инвесторов в начале нынешней недели выглядят скорее мрачными, несмотря на позитивные результаты рынков акций на прошлой неделе.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что «горячие головы, ожидавшие, что пораженная замедлением темпов роста и произволом политиков американская экономика сможет создать почти 100 тысяч новых рабочих мест (консенсус-прогноз), как и ранее, будут пребывать в унынии. Ожидающие прорыва от выступления президента Соединенных Штатов на тему создания рабочих мест также будут разочарованы. В условиях ставшего модным сокращения госрасходов призыв к сбалансированной экономической политике вызовет лишь политические склоки».

Помимо этого, считает аналитик, европейские чиновники, скорее всего, продолжат бомбардировать прессу громкими заявлениями, обижаясь на МВФ, инвесторов и «плохую погоду».

В то же время, по мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, украинским игрокам не следует падать духом. Уровень текущих минимальных значений года по индексу Украинской биржи выступает хорошим ориентиром для трейдеров, а инвесторы, которые защитили свои позиции с помощью фьючерсов или опционов, могут, как и ранее, «спать спокойно».