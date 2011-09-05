Индекс Украинской биржи за прошлую неделю прибавил 2,6% - эксперт

Индекс Украинской биржи за прошедшую неделю прибавил 2,6%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «украинский рынок на прошлой неделе не отставал от соседей». За неделю с 26 августа по 2 сентября глобальный индекс акций MSCI World вырос на 1,05%, а в региональном разрезе лидерами стали фондовые индексы стран с развивающейся экономикой. Так, индекс акций MSCI Emerging Markets вырос на 4,7%, хотя значение ведущего фондового индекса Соединенных Штатов S&P 500 понизилось на 0,24%. С понедельника по среду рынки акций продолжили расти по инерции. В качестве основного источника оптимизма инвесторы использовали тот факт, что еще в ходе позапрошлой недели ведущие индексы удержались выше минимальных уровней года.

Как объяснил аналитик, «это значит, что в отсутствие новых негативных новостей индексам акций следует достигнуть верхней границы торгового диапазона». Так и получилось. 31-го августа индекс MSCI World достиг отметки 1200 пунктов, завершив 7%-е восхождение от минимального уровня года до максимального уровня предыдущего отскока всего за 7 торговых сессий.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, после того как ожидаемые многими участниками рынка уровни были достигнуты, в силу вступили факторы фундаментального характера. В четверг, 1 сентября, речь шла о значениях индексов делового оптимизма в промышленном секторе крупнейших экономик, в пятницу – о публикации данных о росте занятости в Соединенных Штатах. «Однако ни в первом, ни во втором случаях инвесторы так и не получили четкого ответа на вопрос: началась ли вторая за последние три года Великая Рецессия», - подчеркнул аналитик. Индексы делового оптимизма указали на то, что число пессимистов равно числу оптимистов, а частный сектор США все же сумел создать 17 тысяч рабочих мест в течение прошедшего месяца.