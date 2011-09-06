Польские фондовые индексы начали вторник ростом

Варшава. Основные индексы Варшавского фондового рынка начали торги вторника ростом после более 3,5% минуса в понедельник, 5 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, «голубые фишки» начали день 0,42% плюсом, открывшись на уровне 2,286 тыс. пунктов.

Индикатор бумаг средних компаний mWIG40 прибавил 0.41%, а индекс всего рынка поднялся на 0,37%.

Как сообщал УНИАН, основные польские фондовые индексы потеряли вчера от 3 до 4%.