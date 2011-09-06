Европейские рынки акций растут, цены на золото достигли нового максимума

Европейские рынки акций открылись во вторник ростом после резкого спада накануне, при этом в лидеры вышли телекоммуникационный и горнорудный секторы, сообщает Reuters.

К 10:26 по киевскому времени панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 вырос на 0,11% - до 911,06 пункта. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,40% - до 5122,94 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,19% - до 5256,19 пункта, французский CAC 40 повысился на 0,15% - до 3004,03 пункта.

В понедельник, 5 сентября, панъевропейский индекс "голубых" фишек FTSEurofirst 300 рухнул на 4,1%. Фьючерсы на американские индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq 100 упали во вторник на 2,0-2,5%.

Цены на золото обновили исторический максимум во вторник утром из-за опасений об ухудшении ситуации с долговым кризисом еврозоны, провоцирующих инвесторов выводить средства из рисковых активов в поисках "тихой гавани" для своего капитала. В 09:03 по киевскому времени цена на золото поднялась до рекордного максимума - 1920,09 долл. за унцию.