Украинские фондовые рынки показали падение третью сессию подряд - эксперты

Украинские фондовые рынки в понедельник, 5 сентября, продемонстрировали падение третью торговую сессию подряд.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами падения на Украинской бирже в понедельник стали акции металлургического сектора. Так, бумаги Енакиевского металлургического завода снизились на 10,9%, Алчевского металлургического комбината – на 8,3%. По итогам трех торговых сессий эти эмитенты потеряли 17,1% и 12,6% соответственно.

Аналитики отмечают, что акции генерирующей компании «Центрэнерго» на Украинской бирже в понедельник упали на 6,8%, а за три дня они просели на 12,3%. Торги бумагами «Райффайзен банка Аваль» в понедельник закрылись падением котировок на 6,3%. По итогам трех торговых сессий котировки данного эмитента снизились на 11,6%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 5 сентября, упал на 3,84% – до 624,18 пункта. Общий объем торгов составил 213 млн. 637 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 5,65% – до 1548,80 пункта. Общий объем торгов составил 195 млн. 501 тыс. грн., из них на срочном рынке – 81 млн. 905 тыс. грн.