Котировки украинских акций на ВФБ значительно снизились – эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, продемонстрировали в понедельник, 5 сентября, значительное снижение котировок.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, индекс WIGUKR в понедельник упал на 5,0%. На протяжении четырех торговых сессий индекс потерял 7,9%.

Как сообщают аналитики, инвесторы на Варшавской фондовой бирже в понедельник распродавали акции производителя молочных продуктов Milkiland (-10,3%). По итогам шести торговых сессий эти бумаги упали на 24,8%. Среди лидеров падения также оказались акции угледобывающей компании Sadovaya Group (-8,4%), которые потеряли 11,0% по итогам трех торговых сессий. Бумаги агропромышленных компаний Kernel (-6,1%) и Astarta (-5,1%) вчера торговались в минусе.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в понедельник инвесторы распродавали акции нефтегазовой компании JKX Oil & Gas (-5,3%). На протяжении четырех торговых сессий эти акции упали на 18,6%. Торги акциями Regal Petroleum закрылись снижением котировок на 6,2%, продемонстрировав снижение на 10,0% по итогам трех торговых сессий.