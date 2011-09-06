ГИУ выплатило доход по облигациям серий «Z» – «W2»

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) 1 сентября т.г. выплатило процентный доход по десятому купонному периоду по гарантированным государством облигациям третьего-седьмого выпусков серий «Z» – «W2» и внесло в бюджет плату за гарантию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИУ.

Согласно сообщению, ГИУ 30 июля 2009 года досрочно завершило размещение облигаций указанных серий. Привлеченные от размещения средства направлены на выполнение уставных задач учреждения.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.