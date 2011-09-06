Внимание рынка акций вчера было приковано к событиям в еврозоне - эксперты

Вчера торговые площадки США были закрыты в связи празднованием Дня труда, поэтому все внимание отечественного рынка акций было приковано к событиям в еврозоне, где торги проходили в красной зоне.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, в Германии правящая партия Ангелы МЕРКЕЛЬ потерпела поражение на региональных выборах, что, в свою очередь, усилило опасения инвесторов в отношении последующих мер по поддержке проблемных стран еврозоны. Дополнительное давление на рынки в понедельник, 5 сентября, оказывала и статистика. Вчера стало известно, что индекс деловой активности в промышленности Китая оказался хуже ожиданий. Данные, обнародованные в еврозоне, также оказались довольно слабыми. Кроме того, на фондовый рынок продолжают оказывать влияние неутешительные данные по рынку труда США, которые вышли еще в пятницу.

По информации аналитиков, сегодня будут опубликованы пересмотренный ВВП еврозоны за второй квартал, данные по промышленным заказам Германии за июль, а также индекс деловой активности в непроизводственной сфере США за август.

Аналитики отмечают, что торги на украинских площадках в понедельник завершились со снижением. Все акции индексной корзины Украинской биржи закончили торги в красной зоне, причем большинство из них упало на более чем 5%. Лидерами снижения стали бумаги Енакиевского металлургического завода (-9,48%) и Алчевского металлургического комбината (-8,41%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 5 сентября, упал на 3,84% – до 624,18 пункта. Общий объем торгов составил 213 млн. 637 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 5,65% – до 1548,80 пункта. Общий объем торгов составил 195 млн. 501 тыс. грн., из них на срочном рынке – 81 млн. 905 тыс. грн.