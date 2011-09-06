Украинские акции обновили минимум года – эксперт

Украинские акции в понедельник, 5 сентября, обновили минимум года.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «снижение европейских фондовых индексов превзошло даже смелые прогнозы, превысив 5% для немецкого DAX и 4,5% для французского CAC 40. В результате импульс снижения аппетита к риску достиг и украинского рынка акций, спровоцировав снижение индекса Украинской биржи более чем на 5,5%».

Аналитик отметил, что все ликвидные бумаги рынка заявок Украинской биржи в понедельник завершили торговую сессию в минусе. Среди компонентов индекса наибольшее давление продавцов испытали акции производителей стали: Енакиевского метзавода и Алчевского меткомбината. Котировки данных эмитентов понизились на 11% и 8%, причем котировки акций ЕМЗ достигли минимального значения с середины апреля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 5 сентября, упал на 3,84% – до 624,18 пункта. Общий объем торгов составил 213 млн. 637 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 5,65% – до 1548,80 пункта. Общий объем торгов составил 195 млн. 501 тыс. грн., из них на срочном рынке – 81 млн. 905 тыс. грн.