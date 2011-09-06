Эксперт: европейские «медведи» продолжают править бал на фондовом рынке

Европейские «медведи» в настоящее время продолжают править бал на фондовом рынке.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «хотя снижение основного европейского индекса Stoxx Europe 600 в течение двух торговых сессий было рекордным с марта 2009 года, инвесторы не чувствуют перепроданности рынков рисковых активов». Сегодня с утра снижение фьючерсов на европейские индексы продолжилось, а доходность итальянских долговых обязательств продолжила расти, несмотря на интервенции Европейского центробанка в течение уже 12 торговой сессии подряд. В то же время, ЕЦБ все так же не позволяет итальянским облигациям снижаться быстрыми темпами, компенсируя негативное настроение игроков.

Как отмечает аналитик, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился негативный. «Активным трейдерам следует использовать максимальные уровни вчерашней торговой сессии в качестве ориентира для закрытия краткосрочных коротких позиций», - считает П.ИЛЬЯШЕНКО.