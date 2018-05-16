Беспокойное лето ушло. Пришла беспокойная осень

Уже прошедшее лето на фондовых рынках оказалось, вопреки традиции, слишком тревожным. Нерешенные финансовые проблемы Европейского Союза, государственный долг Соединенных Штатов и замедление роста мировой экономики лишили инвесторов спокойного сна. Помимо этого, гражданская война в Ливии сильно повлияла на состояние сырьевых рынков, что, в свою очередь, стало немаловажным фактором колебания стоимости акций.

К концу августа фондовые рынки подошли все с теми же вопросами – и без ответа. Нескончаемые и почти бесполезные метания руководства ЕС в поиске вариантов помощи для отдельных государств объединения измотали инвесторов. Поэтому участники фондовых рынков обратили взор за океан в надежде на позитивные сигналы из США, где власть пока демонстрирует более сплоченные действия в решении сложных вопросов.

Как следствие, в конце лета важнейшим событием для инвесторов стало заявление председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Именно ожидания его оценки состояния экономики США и соответствующих действий Федрезерва определили финальный тренд лета на фондовых рынках. Бернанке сумел немного порадовать инвесторов, спровоцировав краткосрочный рост рынков, но в то же время не сказал ничего определенного.

Как считают аналитики инвестиционной группы «Сократ», долгожданное выступление главы ФРС не дало инвесторам каких-либо определенных сигналов к действиям, так как многие из них ожидали, что никаких мер по стимулированию экономики принято не будет. Бернанке отметил, что рост экономики США в долгосрочной перспективе находится в безопасности. Глава ФРС также отложил обсуждение возможных мер по стимулированию американской экономики до заседания Комитета по открытым рынкам, которое состоится 20-21 сентября.

Относительно же краткосрочной перспективы аналитики ИГ «Сократ» подчеркнули, что инвесторы положительно отреагировали на оценку Бернанке экономики США. Так, торги на фондовых площадках Европы и США 29 августа проходили на позитивной территории в основном благодаря именно выступлению председателя ФРС. Бернанке объявил, что регулятор готов вернуться к мерам количественного стимулирования в случае, если экономика продолжит находиться в предрецессионом состоянии.

Отечественный фондовый рынок, демонстрирующий уже продолжительное время удручающие результаты, на фоне выступления Бернанке последовал за глобальным трендом и также вырос очень ощутимо. Индекс ПФТС по итогам торгов 29 августа повысился на 4,56% – до 658,43 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 7,67% – до 1728,38 пункта.

Однако, как показала практика, эффект от выступления председателя ФРС оказался даже слишком краткосрочным. Макроэкономика «убила» весь позитив. Уже 30 августа фондовые рынки ушли в минус. Сначала источником негатива в очередной раз стала Европа – но уже не с финансовыми, а с экономическими новостями в целом. Но США в этот день еще больше постарались опустить рынок.

Как отметили аналитики ИГ «Сократ», основой для нисходящей динамики рынков акций 30 августа послужила макроэкономическая статистика из еврозоны. Индексы потребительских ожиданий, экономических ожиданий и делового климата в еврозоне оказались ниже прогнозов, что и увело основные фондовые индексы Европы в красную зону. Несколько поубавил аппетиты «медведей» индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в США, продемонстрировав рост цен. Тем не менее, главной интригой дня оставался показатель потребительского доверия в США. Снижение значения индекса до 44,5 пункта вызвало волну панических распродаж, после чего индекс S&P упал ниже психологически важного уровня в 1200 пунктов.

Украинский рынок ценных бумаг в предпоследний день лета не смог определиться с направлением движения и закрылся разнонаправленно, но в целом со снижением.

По словам аналитика компании Astrum Investment Management Павла Ильяшенко, отечественный рынок 30 августа скорректировался после роста накануне. Отечественные площадки не воспользовались ростом оптимизма в ходе азиатской торговой сессии, начав день на нейтральной территории. «Последующий выпуск пара - излишнего оптимизма из рыночных котлов - спровоцировал в целом закономерную коррекцию после сильного роста стоимости акций накануне», - считает аналитик.

В результате индекс ПФТС 30 августа повысился на 0,50% – до 661,72 пункта. Индекс Украинской биржи снизился на 1,71% – до 1698,79 пункта.

Нездоровые колебания на рынках проявились и в последний день лета. Снова сильный рост после падения – и никакой определенности.

Аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей Белясов подчеркнул, что движущей силой покупательской активности на фондовых рынках 31 августа выступили позитивные новости из США. Данные протоколов заседания Комиссии по открытым рынкам США, согласно которым новые меры по стимулированию американской экономики, в частности запуск новой программы выкупа гособлигаций со стороны ФРС - QE3, приобрели более реальные черты. Инвесторы, воодушевившись данными протокола, активизировали покупки бумаг в надежде, что окончательное решение по поводу новой программы количественного смягчения будет позитивным и принятым в скором времени.

С.Белясов отметил, что небольшое снижение индекса Украинской биржи в середине сессии 31 августа было обусловлено волной продаж на европейских площадках, вызванной слабой статистикой по рынку труда единой Европы. В частности, безработица в странах еврозоны в июле составила 10%, не изменившись по сравнению с пересмотренным показателем за июнь, при этом участники рынка ожидали снижения показателя до 9,9%.

По словам аналитика, ближе к концу торговой сессии на Украинской бирже наблюдался всплеск покупательской активности, вызванный позитивом, царившим на открытии американских площадок, где участники рынка отыгрывали хорошую статистику по заказам в промышленном секторе +2,4%, против ожидавшихся +1,9%.

Индекс ПФТС по итогам торгов 31 августа повысился на 4,78% – до 693,32 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 2,65% – до 1743,82 пункта.

Август стал для фондовых рынков периодом поражения. Несмотря на отдельные (иногда весьма ощутимые) всплески роста, биржи закончили последний месяц лета победой «медведей».

Начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко обратила внимание, что мировые фондовые площадки, в том числе и украинский рынок акций, завершили август значительным снижением. Индекс Украинской биржи по итогам месяца потерял более 20% на фоне долговых проблем в Европе и понижения кредитного рейтинга США. Ситуация на рынках несколько стабилизировалась только в последние дни на фоне ожиданий, что ФРС все-таки предпримет шаги по внедрению новых стимулирующих мер с целью поддержания экономического роста в США, и надежд на разрешение долгового кризиса в Европе.

«В какой-то степени инвесторы сейчас живут надеждами и ожиданиями, находя самоуспокоение хоть в чем-то. В целом текущий рост на рынках носит довольно неустойчивый характер, любая негативная новость способна вновь подтолкнуть рынки вниз. Поэтому бдительность терять не стоит», - полагает аналитик.

С фундаментальной точки зрения, мировые фондовые площадки могут получить поддержку как от позитивных макроэкономических данных, так и, наоборот, от негативных, например, по рынку труда в США, которые выходят 2 сентября. Если они окажутся хуже ожиданий экспертов, инвесторы могут оценить это как вероятность использования со стороны ФРС дополнительных инструментов для стимулирования экономики, отметила Е.Евдоченко в последний день августа.

Опасения аналитика оправдались. Осень не принесла оптимизма на рынки. В первые дни сентября падение акций усилилось. Свою роль здесь сыграли и упомянутые новости из Америки.

Как отметили аналитики ИГ «Сократ», торги на фондовых площадках Европы и США 2 сентября прошли на негативной территории из-за неутешительных данных по рынку труда в США. Рост рабочих мест оказался нулевым против ожиданий в 60 тыс., что усилило негативные настроения инвесторов. «Масла в огонь» подлили американские финансовые регуляторы, объявившие об исках к наибольшим банкам Америки относительно операций с ипотечными ценными бумагами. «Однако в этом есть и положительная сторона, так как негативные данные по рынку труда могут подтолкнуть ФРС к дальнейшему стимулированию экономики», - считают аналитики. Ближайшее заявление от ФРС США ожидается 21 сентября.

Падение на фондовых рынках продлилось и в последующие дни сентября. Макроэкономические новости как из США, так и из Европы продолжили разочаровывать инвесторов. Более того, усугубилась ситуация с госдолгом Греции. В частности, Германия не смогла решить вопрос об увеличении помощи проблемному государству ЕС. Прозвучали даже серьезные предложения об исключении Греции из зоны евро.

По всей видимости, фондовые рынки и в сентябре будут падать, так как все вопросы, волновавшие инвесторов летом, ответов не нашли – более того, уже появились новые вопросы…

Олег Коберник (УНИАН)