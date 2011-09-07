Ценные бумаги иностранных эмитентов могут быть допущены к обороту в Украине

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) на своем очередном заседании одобрила проект решения «Об утверждении Положения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в пресс-службе, данный документ регламентирует порядок допуска ценных бумаг, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, к обращению на территории Украины, определяет требования к их эмитентам, требования к раскрытию ими информации и пр.

По словам директора департамента корпоративных отношений ГКЦБФР Анатолия АМЕЛИНА, речь идет о базовом документе, основные положения которого обсуждались с рынком. По словам А.АМЕЛИНА, комиссия надеется на активную работу с Национальным банком Украины в направлении усовершенствования документа и не отвергает возможности его одновременного принятия вместе с НБУ, поскольку он содержит определенные вопросы валютного регулирования.

В ближайшее время проект решения будет опубликован на сайте комиссии. «Мы надеемся в течение месяца получить реакцию участников рынка и их предложения в этот документ», - отметил директор департамента корпоративных отношений.