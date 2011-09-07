В Беларуси начальная цена акций будет определяться с учетом инфляции

Минск. Начальная цена акций (долей) хозяйственных обществ Беларуси будет определяться с учетом инфляции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, согласно сообщению пресс-службы белорусского правительства, такое решение содержится в постановлении Совета Министров от 5 сентября 2011 года №1186.

В соответствии с этим постановлением начальная цена акций (долей), определенная на 1 января календарного года, в котором осуществляется их продажа, индексируется путем умножения на официально публикуемый Белстатом в СМИ индекс цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения, рассчитываемый нарастающим итогом с начала года. Этот индекс действует на дату принятия решения о проведении аукциона (конкурса) по продаже этих акций (долей).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Но оно не распространяет свое действие на определение начальной цены продажи акций (долей в уставных фондах), в отношении которых решения о продаже на аукционе или по конкурсу приняты ранее, до вступления в силу данного постановления.

Справка УНИАН. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2011 года №1186 вносит изменения и дополнение в Положение о порядке определения начальной цены продажи акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, находящихся в собственности Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совмина от 31 декабря 2010 года №1929.