Лидерами роста на Украинской бирже во вторник были «Азовсталь» и «Укртелеком» - эксперты

Лидерами роста на Украинской бирже во вторник, 6 сентября, были акции «Азовстали» и «Укртелекома».

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки во вторник продемонстрировали незначительный рост. Акции «Азовстали» на Украинской бирже прибавили 1,6%, «Укртелекома» - 1,1%. При этом котировки данных эмитентов на протяжении трех предыдущих сессий упали на 10,3% и 11,4% соответственно. Торги бумагами «Укрнафты» во вторник закрылись ростом котировок на 0,9%.

По информации аналитиков, акции Алчевского металлургического комбината на Украинской бирже во вторник просели на 2,5%, продемонстрировав падение на 14,8% за четыре торговые сессии. Бумаги Енакиевского металлургического завода (-2,1%) также торговались в минусе, а по итогам четырех сессий они потеряли 18,9%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 6 сентября, снизился на 2,03% – до 611,52 пункта. Общий объем торгов составил 121 млн. 742 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,07% – до 1549,94 пункта. Общий объем торгов составил 217 млн. 645 тыс. грн., из них на срочном рынке – 113 млн. грн.