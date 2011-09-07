Эксперты: проблемная ситуация в еврозоне продолжает находиться в центре внимания инвесторов

Проблемная ситуация в еврозоне продолжает находиться в центре внимания инвесторов.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, основным поводом для негатива на рынках акций во вторник, 6 сентября, стали пересмотренные данные по ВВП еврозоны, которые показали рост экономики региона на 0,2% в квартальном исчислении, что совпало с прогнозами. В то же время, в годовом исчислении ВВП вырос на 1,6%, тогда как ожидался рост на 1,7%.

Тем не менее, констатируют аналитики, индексу Украинской биржи во вторник удалось завершить торговую сессию приблизительно на уровнях открытия, чему способствовала статистика из США, где индекс деловой активности в сфере услуг повысился до 53,3 пункта против ожидавшихся 51,0 пункта.

По словам аналитиков, сегодня публикуется большой блок макроэкономической статистики. Стоит обратить внимание на показатель ВВП Австралии и индекс опережающих индикаторов в Японии. Также публикуются данные по промышленному производству в Великобритании и Германии. После закрытия торгов инвесторы будут следить за публикацией показателя Beige Book в США, значение которого поможет пролить свет на результаты заседания ФРС 21 сентября.