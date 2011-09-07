Перед выступлением Обамы на рынки акций влияют технические факторы - эксперт

Перед завтрашним выступлением Барака ОБАМЫ, которое прольет свет на перспективы фискальной политики США, рынки рисковых активов торгуются скорее под воздействием технических факторов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, в ходе волатильной торговой сессии во вторник, 6 сентября, индексу Украинской биржи удалось прибавить 0,1% на фоне неоднозначной динамики европейских фондовых индексов. «С одной стороны, снижение аппетита к риску в середине дня не позволило украинским акциям ликвидировать скопившуюся перепроданность, с другой – возвращение покупателей в первой половине американской торговой сессии помогло индексу Украинской биржи завершить торги в плюсе», - подчеркнул аналитик.

При этом, добавил он, рост фондовых индексов США во вторник активизировался уже после закрытия украинских площадок, что и заложило основы для преобладания позитивных настроений утром в среду. Сегодня перед началом украинской торговой сессии рост фьючерсов на индекс S&P 500 превышал 0,5%. Все без исключения азиатские фондовые индексы также торговались на положительной территории. На сырьевом и валютном рынках был отмечен скромный рост фьючерсов на нефть, что означает отсутствие скоординированного изменения глобального аппетита к риску.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 6 сентября, снизился на 2,03% – до 611,52 пункта. Общий объем торгов составил 121 млн. 742 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,07% – до 1549,94 пункта. Общий объем торгов составил 217 млн. 645 тыс. грн., из них на срочном рынке – 113 млн. грн.